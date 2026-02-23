Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Кая Каллас: Главы МИД ЕС сегодня вряд ли согласуют 20-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 13:44
    Кая Каллас: Главы МИД ЕС сегодня вряд ли согласуют 20-й пакет санкций против РФ

    Совет министров иностранных дел ЕС на сегодняшнем заседании вряд ли продвинется в вопросе принятия 20-го пакета санкций против России и предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом по прибытии на заседание заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    "Завтра исполняется четыре года с начала этой ужасной войны. Конечно, будет обсуждаться 20-й пакет санкций. Я думаю, что сегодня в этом вопросе не будет прогресса, однако мы определенно будем настаивать на этом", - сказала Каллас.

    По словам дипломата, будут приложены все усилия для того, чтобы санкции были приняты и чтобы убедить страны, блокирующие решение, пересмотреть свою позицию. Ранее Венгрия выступила с жесткими заявлениями и может отказаться изменить свою позицию.

    Каллас подчеркнула, что вопросы, которые поднимает Венгрия, совершенно не связаны с 20-м пакетом санкций.

    "Мы не должны увязывать между собой вещи, которые никак не связаны друг с другом. Но давайте выслушаем, как они объясняют причины вето, а затем посмотрим, есть ли возможности преодолеть это", - отметила она.

    Глава дипломатии ЕС добавила, что соответствующие вопросы обсуждаются с Венгрией и другими государствами-членами.

    "Я поговорила с государствами-членами, которые также поднимут этот вопрос и будут убеждать тех, кто его блокирует", - заявила Каллас.

    Кая Каллас Евросоюз санкции против РФ российско-украинская война Венгрия

    Последние новости

    13:54

    Кобахидзе: Санкции ЕС против порта Кулеби были бы ошибкой

    В регионе
    13:50

    Лукашенко: Все люди в погонах сдадут экзамен на профпригодность

    Другие страны
    13:45
    Фото

    Подписаны соглашения по СЭС "Шамс 1" и "Западный уфуг" стоимостью свыше 60 млн манатов

    Энергетика
    13:44

    Кая Каллас: Главы МИД ЕС сегодня вряд ли согласуют 20-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    13:41

    Казахстан направит $81,9 млн на проведение комплексных геологоразведочных работ в этом году

    В регионе
    13:37

    Фьючерсы на золото подорожали более чем на 1%

    Финансы
    13:33

    В Баку задержан подозреваемый в убийстве 53-летнего мужчины - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:31

    Александр Мищенко: Украина высоко ценит гумпомощь Азербайджана

    Внешняя политика
    13:19

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено более 1,6 тыс. га территории

    Внутренняя политика
    Лента новостей