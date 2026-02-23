Кая Каллас: Главы МИД ЕС сегодня вряд ли согласуют 20-й пакет санкций против РФ

Совет министров иностранных дел ЕС на сегодняшнем заседании вряд ли продвинется в вопросе принятия 20-го пакета санкций против России и предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом по прибытии на заседание заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Завтра исполняется четыре года с начала этой ужасной войны. Конечно, будет обсуждаться 20-й пакет санкций. Я думаю, что сегодня в этом вопросе не будет прогресса, однако мы определенно будем настаивать на этом", - сказала Каллас.

По словам дипломата, будут приложены все усилия для того, чтобы санкции были приняты и чтобы убедить страны, блокирующие решение, пересмотреть свою позицию. Ранее Венгрия выступила с жесткими заявлениями и может отказаться изменить свою позицию.

Каллас подчеркнула, что вопросы, которые поднимает Венгрия, совершенно не связаны с 20-м пакетом санкций.

"Мы не должны увязывать между собой вещи, которые никак не связаны друг с другом. Но давайте выслушаем, как они объясняют причины вето, а затем посмотрим, есть ли возможности преодолеть это", - отметила она.

Глава дипломатии ЕС добавила, что соответствующие вопросы обсуждаются с Венгрией и другими государствами-членами.

"Я поговорила с государствами-членами, которые также поднимут этот вопрос и будут убеждать тех, кто его блокирует", - заявила Каллас.