Катар установил границы морской экономической зоны

Катар установил границы экономической зоны на море, запретив иностранным судам рыбную ловлю без лицензии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг генеральный секретарь МИД страны Ахмед бен Хассан аль-Хаммади, который возглавляет комитет по морскому праву.

"Катар установил исключительную экономическую зону вблизи его берегов и берегов островов в Персидском заливе под его суверенитетом. Исключительная экономическая зона простирается от берегов государства и берегов островов, которые ему принадлежат, на 200 морских миль или до границ территориальных вод соседних стран в соответствии с двусторонними соглашениями, подписанными с этими странами", - говорится в заявлении аль-Хаммади. Оно было выпущено в связи с обязательствами Катара по выполнению декларации ООН по морскому праву от 1982 года.

"Катар обладает полными суверенными правами на природные ресурсы в его исключительных экономических зонах с точки зрения разведки, использования, управления, разработки этих ресурсов и их сохранения, запрещает другим государствам осуществлять рыбную ловлю без специальной лицензии от Катара", - добавил генеральный секретарь.