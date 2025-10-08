Катар предлагает Израилю дать письменные гарантии по миру в Газе

Катар ожидает от Израиля гарантий в письменном виде о том, что ЦАХАЛ не будет возобновлять военную операцию в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Катара Маджеда аль-Ансари.

По его словам, Катар желает убедиться в том, что обсуждаемые условия мирного соглашения между Палестиной и Израилем, такие как возвращение заложников, освобождение палестинских заключенных, приостановка боевых действий и вывод войск из сектора, будут соблюдаться.

Аль-Ансари отмечает, что обсуждаемый сейчас план Трампа исключает перемещение жителей из Газы, а также прекращает разговоры об аннексии и оккупации.

Он говорит, что стороны согласовали 20 принципов, но "дьявол кроется в деталях, как говорят на английском".

Ожидается, что премьер-министр Катара Мохаммед Абдулрахман Аль Тани сегодня прибудет в Египет, чтобы присоединиться к продолжающимся непрямым переговорам между Израилем и ХАМАС.

Напомним, что 29 сентября в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам переговоров был принят мирный план по урегулированию ситуации в Газе, включающий 21 пункт. Кроме того, Нетаньяху принес извинения Катару за ракетный удар по Дохе в телефонном разговоре с премьером страны Мохаммедом Абделем Рахманом Аль-Тани.