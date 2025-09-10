Катар планирует подать в суд на Нетаньяху за удар по Дохе

Правительство Катара намерено привлечь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права.

Как передает Report, об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

Катарские власти поручили юридической группе изучить этот вопрос для привлечения Нетаньяху к ответственности за нанесение 9 сентября удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС.

Согласно официальной информации, в результате атаки погибли пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения, а также один сотрудник сил безопасности Катара.