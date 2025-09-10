Катар планирует подать в суд на Нетаньяху за удар по Дохе
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 16:03
Правительство Катара намерено привлечь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права.
Как передает Report, об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.
Катарские власти поручили юридической группе изучить этот вопрос для привлечения Нетаньяху к ответственности за нанесение 9 сентября удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС.
Согласно официальной информации, в результате атаки погибли пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения, а также один сотрудник сил безопасности Катара.
Последние новости
16:23
В Милли Меджлисе готовятся внести изменения в процедурные правила - ЭКСКЛЮЗИВМилли Меджлис
16:21
В Баку завершилось 13-е заседание Форума мозговых центров СВМДАВнешняя политика
16:16
Эксперт: Изменение климата создает риски для водной безопасности АзербайджанаИнфраструктура
16:11
Немецкая компания: В Азербайджане оформление грузов проще и быстрее, чем в ТурцииИнфраструктура
16:11
Во французском Марселе сотни человек штурмовали здание вокзалаДругие страны
16:05
Кабмин внес изменения в список ряда учреждений, не входящих в структуру МинцифрыИКТ
16:03
Катар планирует подать в суд на Нетаньяху за удар по ДохеДругие страны
16:02
Бельгия может ввести военные патрули в крупных городах из-за роста преступностиДругие страны
16:02