Qətər hökuməti Netanyahuya qarşı məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 16:20
Qətər hökuməti İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunu beynəlxalq hüququ pozduğuna görə məsuliyyətə cəlb etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Qətər hakimiyyəti Netanyahunu ötən gün Dohada HƏMAS-ın ali rəhbərliyinin yerləşdiyi binaya zərbə endirilməsinə görə məsuliyyətə cəlb etmək üçün bu məsələni araşdırmağı hüquqi qrupa həvalə edib.
Rəsmi məlumata görə, hücum nəticəsində hərəkatın qərargahında inzibati funksiyaları yerinə yetirən beş nəfər, həmçinin Qətərin təhlükəsizlik qüvvələrinin bir əməkdaşı həlak olub.
Son xəbərlər
17:55
Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirirİnfrastruktur
17:54
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"Fərdi
17:51
Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr varRegion
17:44
Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunubHadisə
17:43
"Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürübFutbol
17:42
Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirirEnergetika
17:38
Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıbRegion
17:37
Almaniya millisinin sabiq qapıçısı III Bundesliqa klubuna sərmayə qoymaq niyyətindədirFutbol
17:35