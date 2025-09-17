Катар осудил наступление ЦАХАЛ на Газу

Министерство иностранных дел Катара осудило Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в связи с наступлением на Газу.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

По информации газеты, министерство утверждает, что военная кампания направлена на установление контроля над сектором Газа, и называет ее "продолжением войны против братского палестинского народа и вопиющим нарушением международного права".