    Qətər İsrailin Qəzzaya hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 11:48
    Qətər Xarici İşlər Nazirliyi İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (IDF) Qəzzaya hücumunu pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, nazirlik hərbi kampaniyanın Qəzza zolağına nəzarəti ələ keçirməyə yönəldiyini iddia edir və bunu qardaş Fələstin xalqına qarşı müharibənin davamı və beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması adlandırır.

    Катар осудил наступление ЦАХАЛ на Газу

