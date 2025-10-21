Катар обвиняет Израиль в "непрерывном нарушении" режима прекращения огня в Газе
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 12:55
Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани обвинил Израиль в нарушении прекращения огня в секторе Газа после серии ударов по позициям ХАМАС.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.
"Мы вновь выражаем наше осуждение всех израильских нарушений и практик в Палестине, особенно превращения сектора Газа в территорию, непригодную для жизни человека, и продолжающегося нарушения режима прекращения огня", - заявил эмир.
При посредничестве президента США Дональда Трампа, а также Египта, Катара и Турции 9 октября было достигнуто мирное соглашение между Израилем и группировкой ХАМАС по Газе. На основании этого активные военные действия в анклаве прекратились.
Последние новости
13:50
Фото
В Украине продлен режим военного положенияДругие страны
13:48
Азербайджан и Казахстан подписали 15 документовВнешняя политика
13:47
МВФ до 2028 года ожидает профицит во внешнеторговом обороте АзербайджанаФинансы
13:41
Гафарова и Симонян провели переговоры в Женеве - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:41
Ильхам Алиев: Проект TRIPP обязательно будет реализованВнешняя политика
13:40
Самолет Вэнса приземлился в в аэропорту Бен-ГурионДругие страны
13:34
Армения и Турция в ближайшее время обсудят восстановление ж/д Гюмри–КарсВ регионе
13:31
Госкомтаможня изъяла из незаконного оборота более тонны наркотиков за 9 месяцевПроисшествия
13:31