    Катар обвиняет Израиль в "непрерывном нарушении" режима прекращения огня в Газе

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 12:55
    Катар обвиняет Израиль в непрерывном нарушении режима прекращения огня в Газе

    Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани обвинил Израиль в нарушении прекращения огня в секторе Газа после серии ударов по позициям ХАМАС.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    "Мы вновь выражаем наше осуждение всех израильских нарушений и практик в Палестине, особенно превращения сектора Газа в территорию, непригодную для жизни человека, и продолжающегося нарушения режима прекращения огня", - заявил эмир.

    При посредничестве президента США Дональда Трампа, а также Египта, Катара и Турции 9 октября было достигнуто мирное соглашение между Израилем и группировкой ХАМАС по Газе. На основании этого активные военные действия в анклаве прекратились.

