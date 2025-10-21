Катар обвиняет Израиль в "непрерывном нарушении" режима прекращения огня в Газе

Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани обвинил Израиль в нарушении прекращения огня в секторе Газа после серии ударов по позициям ХАМАС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

"Мы вновь выражаем наше осуждение всех израильских нарушений и практик в Палестине, особенно превращения сектора Газа в территорию, непригодную для жизни человека, и продолжающегося нарушения режима прекращения огня", - заявил эмир.

При посредничестве президента США Дональда Трампа, а также Египта, Катара и Турции 9 октября было достигнуто мирное соглашение между Израилем и группировкой ХАМАС по Газе. На основании этого активные военные действия в анклаве прекратились.