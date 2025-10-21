İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İsrail Qəzzada atəşkəs rejimini davamlı pozmaqda ittiham edilib

    Qətər əmiri Təmim bin Həməd əl-Tani İsraili HƏMAS-ın mövqelərinə silsilə zərbələrdən sonra Qəzza zolağında atəşkəsi pozmaqda ittiham edib.

    Bu barədə "Report" "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən məlumat verir.

    "Biz İsrailin Fələstində yol verdiyi bütün pozuntuları, xüsusilə Qəzza zolağının insan həyatı üçün yararsız əraziyə çevrilməsini və atəşkəs rejiminin davamlı surətdə pozulmasını bir daha pisləyirik", - əmir bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın, eləcə də Misir, Qətər və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə oktyabrın 9-da İsraillə HƏMAS qruplaşması arasında Qəzza ilə bağlı sülh sazişi əldə olunub. Bu sazişə uyğun olaraq anklavda hərbi əməliyyatlar dayandırılıb.

