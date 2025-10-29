Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Катар может стать посредником между США и Венесуэлой

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 22:43
    Катар может стать посредником между США и Венесуэлой

    Катар может выступить посредником для урегулирования кризиса между США и Венесуэлой в случае заинтересованности Вашингтона.

    Как передает Report, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел арабского государства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

    По его словам, Доха пока не предпринимала конкретных шагов в данном направлении.

    "Что касается наших усилий по Венесуэле, мы начали их во время президентского срока бывшего главы американской администрации Джо Байдена, когда два правительства стали взаимодействовать. Это взаимодействие и привело к освобождению нескольких американских граждан, которые вернулись домой. Сейчас, с приходом президента США Дональда Трампа, мы возобновили контакты с ними. Если США все еще заинтересованы в этом, мы готовы выступить посредниками и помочь в организации переговорного процесса. Однако в данный момент ничего конкретного или существенного не происходит", - сказал он.

    Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Катар намерен выступить посредником для урегулирования кризиса в отношениях между Вашингтоном и Каракасом. Согласно утверждениям источников издания, власти Венесуэлы поддерживают усилия Катара, однако американскую администрацию больше интересуют военные методы, а не дипломатия.

    Катар посредничество США Венесуэла
    Qətər ABŞ və Venesuela arasında vasitəçi ola bilər

    Последние новости

    23:26

    На Гаити из-за урагана "Мелисса" погибли не менее 20 человек

    Другие страны
    23:21

    Конгресс: Экономика США рискует потерять от 7 до 14 млрд долларов из-за шатдауна

    Другие страны
    23:03

    Гросси вновь заявил, что намерен баллотироваться на пост генсека ООН

    Другие страны
    22:54

    Азербайджан и КНР обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    22:43

    Катар может стать посредником между США и Венесуэлой

    Другие страны
    22:38

    Генконсул в Нахчыване: Братство Турции и Азербайджана - прекрасный пример для всего мира

    Внешняя политика
    22:24

    Президент Грузии поддержал запрет некоторых оппозиционных партий

    В регионе
    22:13

    ФРС США снизила ставку до уровня 3,75 - 4% годовых

    Финансы
    22:12

    Азербайджанские борцы добились исторического успеха на чемпионате мира U23 в Сербии

    Индивидуальные
    Лента новостей