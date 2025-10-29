Катар может стать посредником между США и Венесуэлой

Катар может выступить посредником для урегулирования кризиса между США и Венесуэлой в случае заинтересованности Вашингтона.

Как передает Report, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел арабского государства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

По его словам, Доха пока не предпринимала конкретных шагов в данном направлении.

"Что касается наших усилий по Венесуэле, мы начали их во время президентского срока бывшего главы американской администрации Джо Байдена, когда два правительства стали взаимодействовать. Это взаимодействие и привело к освобождению нескольких американских граждан, которые вернулись домой. Сейчас, с приходом президента США Дональда Трампа, мы возобновили контакты с ними. Если США все еще заинтересованы в этом, мы готовы выступить посредниками и помочь в организации переговорного процесса. Однако в данный момент ничего конкретного или существенного не происходит", - сказал он.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Катар намерен выступить посредником для урегулирования кризиса в отношениях между Вашингтоном и Каракасом. Согласно утверждениям источников издания, власти Венесуэлы поддерживают усилия Катара, однако американскую администрацию больше интересуют военные методы, а не дипломатия.