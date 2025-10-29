Qətər ABŞ və Venesuela arasında vasitəçi ola bilər
- 29 oktyabr, 2025
- 23:27
Vaşinqton maraqlı olarsa, Qətər ABŞ və Venesuela arasındakı böhranın həllində vasitəçi kimi çıxış edə bilər.
"Report"un məlumatına görə, bunu Qətər Dövlətinin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman bin Casim Al Tani Nyu-Yorkda Xarici Əlaqələr Şurasında çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Doha hələlik bu istiqamətdə heç bir konkret addım atmayıb:
"Venesuela ilə bağlı səylərimizə gəlincə, biz onlarla ABŞ-nin keçmiş başçısı Co Baydenin prezidentlik dövründə qarşılıqlı fəaliyyətə başladıq. Bu qarşılıqlı əlaqə evlərinə qayıdan bir neçə Amerika vətəndaşının azad edilməsinə səbəb oldu. İndi ABŞ prezidenti Donald Trampın gəlişi ilə biz onlarla əlaqəni bərpa etdik. Əgər ABŞ hələ də maraqlıdırsa, biz vasitəçi kimi çıxış etməyə və danışıqlar prosesinin təşkilinə kömək etməyə hazırıq. Lakin bu zaman konkret və ya əhəmiyyətli heç nə baş vermir", - deyə o bildirib.
"New York Times" (NYT) daha əvvəl Qətərin Vaşinqton və Karakas arasındakı münasibətlərdəki böhranın həllində vasitəçilik etmək niyyətində olduğunu bildirmişdi.
Qəzetin mənbələrinə görə, Venesuela hakimiyyəti Qətərin səylərini dəstəkləyir, lakin ABŞ administrasiyası diplomatiyadan çox hərbi vasitələrlə maraqlanır.