    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Катар и Италия обсудили последствия эскалации на Ближнем Востоке для энергорынка

    Другие страны
    • 04 апреля, 2026
    • 16:25
    Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе переговоров в Дохе обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, в частности вопросы энергобезопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба эмира Катара.

    Стороны подчеркнули необходимость снижения напряженности в регионе и отметили важность политического диалога и дипломатических усилий, как наиболее эффективного пути урегулирования текущего кризиса на Ближнем Востоке и его последствий для энергетики и цепочек поставок.

    Также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и пути его развития в различных сферах, прежде всего в экономике и энергетике.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани Джорджа Мелони Италия Катар Ближний Восток Энергетическая безопасность
    Qətər və İtaliya Yaxın Şərqdəki eskalasiyanın enerji bazarı üçün nəticələrini müzakirə ediblər

