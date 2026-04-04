Катар и Италия обсудили последствия эскалации на Ближнем Востоке для энергорынка

Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе переговоров в Дохе обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, в частности вопросы энергобезопасности.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба эмира Катара.

Стороны подчеркнули необходимость снижения напряженности в регионе и отметили важность политического диалога и дипломатических усилий, как наиболее эффективного пути урегулирования текущего кризиса на Ближнем Востоке и его последствий для энергетики и цепочек поставок.

Также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и пути его развития в различных сферах, прежде всего в экономике и энергетике.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.