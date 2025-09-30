Катар и Египет передали ХАМАС мирный план Трампа по Газе

Катар и Египет передали делегации палестинского движения ХАМАС мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на Al-Arabiya, об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Катара Маджид аль-Ансари.

По его словам, делегация ХАМАС "обещала изучить план", однако "еще слишком рано для ответа".

Представитель ведомства также заявил, что сегодня состоится встреча посреднической группы по сектору Газа, к которой присоединится и Турция.

Аль-Ансари также подтвердил информацию о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху накануне извинился перед Катаром за ракетные удары по Дохе.

В свою очередь информированный палестинский чиновник, близкий к ХАМАС, сообщил Al-Arabiya, что ХАМАС уже изучает план американского президента. По его словам, движение сегодня проведет серию консультаций внутри своих политических и военных руководящих структур в Палестине и за рубежом.