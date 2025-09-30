Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Катар и Египет передали ХАМАС мирный план Трампа по Газе

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 14:56
    Катар и Египет передали ХАМАС мирный план Трампа по Газе

    Катар и Египет передали делегации палестинского движения ХАМАС мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Arabiya, об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Катара Маджид аль-Ансари.

    По его словам, делегация ХАМАС "обещала изучить план", однако "еще слишком рано для ответа".

    Представитель ведомства также заявил, что сегодня состоится встреча посреднической группы по сектору Газа, к которой присоединится и Турция.

    Аль-Ансари также подтвердил информацию о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху накануне извинился перед Катаром за ракетные удары по Дохе.

    В свою очередь информированный палестинский чиновник, близкий к ХАМАС, сообщил Al-Arabiya, что ХАМАС уже изучает план американского президента. По его словам, движение сегодня проведет серию консультаций внутри своих политических и военных руководящих структур в Палестине и за рубежом.

    Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edib

