Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edib
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2025
- 14:59
Qətər və Misir ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağında vəziyyətin nizamlanması ilə bağlı sülh planını Fələstin HƏMAS nümayəndə heyətinə təqdim edib.
"Report" "Al-Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Qətərin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Macid əl-Ənsari mətbuat konfransında bildirib.
