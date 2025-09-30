İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edib

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:59
    Qətər və Misir ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağında vəziyyətin nizamlanması ilə bağlı sülh planını Fələstin HƏMAS nümayəndə heyətinə təqdim edib.

    "Report" "Al-Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Qətərin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Macid əl-Ənsari mətbuat konfransında bildirib.

