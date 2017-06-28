Катар готов рассмотреть требования арабских стран

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Катар готов к переговорам по требованиям арабских стран, если они будут рациональными и подкреплены доказательствами.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как передал во вторник телеканал Al Jazeera, заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, находящийся с визитом в Вашингтоне.

"Требования должны быть реалистичными и реализуемыми, в противном случае, они будут отвергнуты, - сказал он. - То, что было представлено странами, участвующими в блокаде - обвинения, не подкрепленные доказательствами, а не требования. Для переговоров необходимо истинное желание другой стороны и доказательства, подтверждающие требования".