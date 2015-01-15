​В Каталонии назначены досрочные выборы

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Две ведущие партии Каталонии договорились провести досрочные выборы уже в этом году.

Как передает Report, ранее глава автономной области Артур Мас обещал провести голосование в форме плебисцита, что сделает его альтернативой референдуму о независимости от Мадрида.

“27 сентября исполнится ровно год с тех пор, как я подписал в наиболее символический и торжественной форме указ, который позволил провести опрос о независимости”, - пояснил Мас на пресс-конференции.

Опрос, не имеющий юридической силы, состоялся в Каталонии 9-го ноября 2014 года. За независимость области от Испании высказались 80% из более чем 2 млн. принявших в нем участие. Ответственность за организацию опроса Артур Мас взял на себя.

Мадрид считают плебисцит по вопросу о независимости незаконным. Заблокировал его проведение и Конституционный суд. Сейчас испанская прокуратура обвиняет Маса “в несоблюдении директивы центральных властей”.