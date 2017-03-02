Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Кассационный суд оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное египетское телевидение.

Высший судебный орган страны снял с бывшего главы государства все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года. Это решение является окончательным и уже не подлежит обжалованию.

Таким образом, в отношении Мубарака завершены все уголовные преследования.