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    Кассационный суд оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака

    Высшая судебная инстанция сняла с него все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Кассационный суд оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное египетское телевидение.

    Высший судебный орган страны снял с бывшего главы государства все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года. Это решение является окончательным и уже не подлежит обжалованию.

    Таким образом, в отношении Мубарака завершены все уголовные преследования.

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