Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Карни анонсировал переговоры с Зеленским по мирному плану США

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 12:03
    Карни анонсировал переговоры с Зеленским по мирному плану США

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье на фоне сегодняшней встречи советников по безопасности стран-партнеров в Женеве для обсуждения предложенного США мирного плана по урегулированию украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом канадский премьер заявил журналистам на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

    По словам Карни, европейские и другие западные лидеры считают, что 28-пунктный план является основой для дальнейшей работы.

    "Их общая позиция была доведена до сведения Вашингтона в субботу. Дальнейшая работа выполняется нашими советниками по национальной безопасности. Я буду говорить с президентом Зеленским позднее сегодня, чтобы прояснить некоторые аспекты этого вопроса", - сказал он.

    Карни также прокомментировал сам мирный план: "Нам нравится пункт №1. Украина как суверенное государство - это хорошее начало". Он добавил, что целый ряд других вопросов будет обсуждаться в воскресенье в Женеве, а о результатах проинформируют Вашингтон.

    план по Украине Марк Карни Владимир Зеленский переговоры
    Karni ABŞ-nin sülh planı üzrə Zelenski ilə danışıqlar aparıldığını açıqlayıb

    Последние новости

    12:59

    Ван И: Китай намерен наращивать торговлю и инвестиции с Таджикистаном

    Другие страны
    12:42
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    12:32

    В Баку и Абшероне ограничат подачу воды на несколько дней

    Инфраструктура
    12:26

    Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус тепла

    Экология
    12:21

    Трамп назвал предателями демократов за призывы к военным не подчиняться приказам президента

    Другие страны
    12:03

    Карни анонсировал переговоры с Зеленским по мирному плану США

    Другие страны
    11:47
    Фото
    Видео

    При обрушении пола в жилом доме в Гёранбое пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    11:40

    Иран продолжает диалог с РФ по укреплению сотрудничества в сфере мирного атома

    В регионе
    11:16

    Хвтисиашвили: Средний коридор открывает новые экономические возможности для Грузии и Туркменистана

    В регионе
    Лента новостей