Карни анонсировал переговоры с Зеленским по мирному плану США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье на фоне сегодняшней встречи советников по безопасности стран-партнеров в Женеве для обсуждения предложенного США мирного плана по урегулированию украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом канадский премьер заявил журналистам на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

По словам Карни, европейские и другие западные лидеры считают, что 28-пунктный план является основой для дальнейшей работы.

"Их общая позиция была доведена до сведения Вашингтона в субботу. Дальнейшая работа выполняется нашими советниками по национальной безопасности. Я буду говорить с президентом Зеленским позднее сегодня, чтобы прояснить некоторые аспекты этого вопроса", - сказал он.

Карни также прокомментировал сам мирный план: "Нам нравится пункт №1. Украина как суверенное государство - это хорошее начало". Он добавил, что целый ряд других вопросов будет обсуждаться в воскресенье в Женеве, а о результатах проинформируют Вашингтон.