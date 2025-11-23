İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Karni ABŞ-nin sülh planı üzrə Zelenski ilə danışıqlar aparıldığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 23 noyabr, 2025
    • 12:35
    Karni ABŞ-nin sülh planı üzrə Zelenski ilə danışıqlar aparıldığını açıqlayıb

    Kanadanın Baş naziri Mark Karni bildirib ki, bazar günü Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə danışıqlar aparacaq. Bu, ABŞ tərəfindən təklif olunan sülh planının müzakirəsi üçün tərəfdaş ölkələrin təhlükəsizlik üzrə müşavirlərinin bu gün Cenevrədə keçirilən görüşü fonunda baş tutacaq.

    "Report"un "Reuters"a istinadən məlumatına görə, Kanada Baş naziri bunu Yohannesburqda keçirilən G20 sammitində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Karninin sözlərinə görə, Avropa və digər Qərb liderləri 28 bənddən ibarət planı gələcək işlər üçün əsas kimi qiymətləndirirlər.

    "Onların ümumi mövqeyi şənbə günü Vaşinqtona çatdırılıb. Sonrakı işlər milli təhlükəsizlik üzrə müşavirlərimiz tərəfindən həyata keçirilir. Mən bu məsələ ilə bağlı bəzi məqamları aydınlaşdırmaq üçün günün sonunda prezident Zelenski ilə danışacağam", – deyə o bildirib.

    Karni həmçinin sülh planına münasibətini də açıqlayıb: "Bizə 1-ci bənd xoşdur. Ukraynanın suveren dövlət kimi tanınması yaxşı başlanğıcdır".

    O əlavə edib ki, bazar günü Cenevrədə bir sıra digər məsələlər müzakirə olunacaq və nəticələr Vaşinqtona təqdim ediləcək.

    Cenevrə Kanada G20 Sülh planı
    Карни анонсировал переговоры с Зеленским по мирному плану США

    Son xəbərlər

    12:41
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    12:35

    Karni ABŞ-nin sülh planı üzrə Zelenski ilə danışıqlar aparıldığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    12:17

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:16

    Bakıda dörd rayonun, eləcə də Abşeronun su təchizatında 4 gün fasilə olacaq

    İnfrastruktur
    12:11

    Millinin sabiq üzvündə ağır xəstəlik aşkarlanıb

    Futbol
    12:03

    İran dinc nüvə sahəsində əməkdaşlıq üzrə Rusiya ilə dialoqu davam etdirir

    Region
    11:49

    Ordubadda 61 yaşlı qadın hovuza düşərək ölüb

    Hadisə
    11:44

    ABŞ Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həlli prosesində Minsk razılaşmalarının təkrarlanmasını istəmir

    Digər ölkələr
    11:32
    Foto
    Video

    Goranboyda yaşayış binasındakı uçqunda xəsarət alanların vəziyyətləri orta ağırdır - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti