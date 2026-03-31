Карл III совершит визит в США в апреле
    Карл III совершит визит в США в апреле

    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 16:32
    Карл III по приглашению американской стороны совершит госвизит в США в апреле.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщениии пресс-службы Букингемского дворца.

    Отмечается, что поездка будет приурочена к 250-летию независимости США от Великобритании. Во время визита его будет сопровождать супруга, королева-консорт Камилла.

    "Программа Их Величеств будет посвящена историческим связям и современным двусторонним отношениям между Великобританией и США, приуроченным к 250-летию независимости Америки. Король отправится на Бермуды, чтобы совершить свой первый королевский визит в качестве монарха на британскую заморскую территорию", - сказано в сообщении.

