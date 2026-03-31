Карл III совершит визит в США в апреле
- 31 марта, 2026
- 16:32
Карл III по приглашению американской стороны совершит госвизит в США в апреле.
Как передает Report, об этом говорится в сообщениии пресс-службы Букингемского дворца.
Отмечается, что поездка будет приурочена к 250-летию независимости США от Великобритании. Во время визита его будет сопровождать супруга, королева-консорт Камилла.
"Программа Их Величеств будет посвящена историческим связям и современным двусторонним отношениям между Великобританией и США, приуроченным к 250-летию независимости Америки. Король отправится на Бермуды, чтобы совершить свой первый королевский визит в качестве монарха на британскую заморскую территорию", - сказано в сообщении.
🇬🇧🇺🇸 On advice of His Majesty’s Government, and at the invitation of The President of the United States, The King and Queen will undertake a State Visit to the United States of America. Their Majesties’ programme will celebrate the historic connections and the modern bilateral… pic.twitter.com/DY1CltXzVo— The Royal Family (@RoyalFamily) March 31, 2026