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Кандидат в президенты Южной Кореи предлагает восстановить коммуникацию с КНДР

Кандидат в президенты Южной Кореи предлагает восстановить коммуникацию с КНДР Фаворит президентской гонки в Южной Корее Ли Чжэ Мён предлагает восстановить работу военной горячей линии между Сеулом и Пхеньяном.
Другие страны
26 мая 2025 г. 05:50
Кандидат в президенты Южной Кореи предлагает восстановить коммуникацию с КНДР

Фаворит президентской гонки в Южной Корее Ли Чжэ Мён предлагает восстановить работу военной горячей линии между Сеулом и Пхеньяном.

Как передает Report, об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Ради оживления экономики и обеспечения стабильности в жизнях граждан необходимо устранить "риски Корейского полуострова". Мы будем контролировать ситуацию, добиваясь восстановления межкорейских каналов коммуникации, включая военную горячую линию, и взаимного отказа от действий, провоцирующих напряженность", - указал кандидата в президенты. С апреля 2023 года КНДР перестала отвечать на плановые звонки по военной линии межкорейской связи.

После запуска разведывательного спутника КНДР в 2023 году в Сеуле решили частично отказаться от соблюдения договора о снижении военной напряженности от 2018 года. В ответ в Пхеньяне объявили, что больше не будут соблюдать эти договоренности целиком. Республика Корея перестала соблюдать оставшиеся положении летом 2024 года.

"Будем добиваться развития диалога между Югом и Севером, обменов и сотрудничества, которое по душе народу", - отметил политик. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее предложил конституционно закрепить за Республикой Корея статус главного врага. Председатель государственных дел также заявил о невозможности объединения с "Республикой Корея, которая стремится к поглощению народной республики".

"Много времени прошло с остановки процесса денуклеаризации Северной Кореи. С каждым днем растет их ядерный и ракетный потенциал", - констатировал Ли Чжэ Мён. "Ради практического прогресса в обеспечении мира на Корейском полуострове и решении ядерной проблемы Северной Кореи будем тесно сотрудничать с США и добиваться многостороннего сотрудничества с международным сообществом", - заявил политик. При этом он отметил, что в случае избрания будет укреплять "готовность реагировать на асимметричные угрозы" со стороны Пхеньяна.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya prezidentliyinə namizəd Pxenyanla kommunikasiyanın bərpasını təklif edir

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