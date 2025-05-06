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Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС и поджег его

Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС и поджег его Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Евросоюза в Минпромышленности страны, затем облил бензином и поджег его.
Другие страны
6 мая 2025 г. 16:24
Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС и поджег его

Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Евросоюза в Минпромышленности страны, затем облил бензином и поджег его.

Как передает Report, во вторник Браун распространил видеозапись, на которой видно, как он вошел в здание министерства, и снял в фойе с древка флаг ЕС.

После короткой словесной перепалки с работниками Минпромышленности, он бросил флаг на пол и вытер об него ноги. Он заявил, что флаг Евросоюза не подлежит юридической защите в Польше.

Браун депутат Европарламента. Во вторник ЕП лишил его депутатского иммунитета по просьбе польских правоохранительных органов, которые намерены предъявить ему обвинения в совершении ряда преступлений.

Он также известен своими хулиганскими выходками. Например, он в здании сейма Польши затушил огнетушителем ханукальные свечи, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт.

Браун является одним из 13 кандидатов в президенты Польши. По данным многочисленных соцопросов, на выборах, первый тур которых пройдет 18 мая, он не имеет шансов выйти во второй тур.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPolşa prezidentliyinə namizəd nümayişkaranə şəkildə Aİ bayrağını yandırıb

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