Проведение Саммита ЕПС в 2028 году в Азербайджане свидетельствует о доверии к стране

Решение о проведении Саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в 2028 году в Азербайджане свидетельствует об определенном доверии к стране.

Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом журналистам заявила президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова.

По ее словам, данное решение говорит о том, что Азербайджан рассматривается как стабильное государство для проведения подобных мероприятий.

"Это очень хороший шаг. Он свидетельствует об определенном доверии. Это означает, что в Азербайджане есть серьезный фактор стабильности. Если Азербайджан представлен здесь сегодня, а следующая встреча состоится там, то вывод очевиден: ЕС расширяет отношения со странами Евразии и Азии, и, безусловно, Азербайджан не может оставаться в стороне", - сказала она.

Отвечая на вопрос корреспондента Report о возможном визите в Азербайджан, Силяновская-Давкова отметила, что эта страна является одним из прекрасных мест для посещения.

"Действительно, это прекрасное направление для меня. И не только благодаря COP и превосходной организации мероприятия, но и благодаря Низами Гянджеви. Я так много узнала о нем. Я знаю, какое огромное значение он имеет для вашей культуры, истории и народа. Тогда состоялись прекрасные дискуссии (в рамках Бакинского глобального форума - ред.), которые я никогда не забуду", - сказала она.