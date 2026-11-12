Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Проведение Саммита ЕПС в 2028 году в Азербайджане свидетельствует о доверии к стране

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 20:25
    Проведение Саммита ЕПС в 2028 году в Азербайджане свидетельствует о доверии к стране

    Решение о проведении Саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в 2028 году в Азербайджане свидетельствует об определенном доверии к стране.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом журналистам заявила президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова.

    По ее словам, данное решение говорит о том, что Азербайджан рассматривается как стабильное государство для проведения подобных мероприятий.

    "Это очень хороший шаг. Он свидетельствует об определенном доверии. Это означает, что в Азербайджане есть серьезный фактор стабильности. Если Азербайджан представлен здесь сегодня, а следующая встреча состоится там, то вывод очевиден: ЕС расширяет отношения со странами Евразии и Азии, и, безусловно, Азербайджан не может оставаться в стороне", - сказала она.

    Отвечая на вопрос корреспондента Report о возможном визите в Азербайджан, Силяновская-Давкова отметила, что эта страна является одним из прекрасных мест для посещения.

    "Действительно, это прекрасное направление для меня. И не только благодаря COP и превосходной организации мероприятия, но и благодаря Низами Гянджеви. Я так много узнала о нем. Я знаю, какое огромное значение он имеет для вашей культуры, истории и народа. Тогда состоялись прекрасные дискуссии (в рамках Бакинского глобального форума - ред.), которые я никогда не забуду", - сказала она.

    Гордана Силяновска-Давкова Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Азербайджан
    Avropa Siyasi Birliyinin Sammitinin 2028-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan etimadın göstəricisidir
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