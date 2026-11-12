GECO и Jan De Nul подписали меморандум по проекту подводного кабеля в Черном море
Энергетика
- 12 ноября, 2026
- 20:35
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Green Energy Corridor Power Company (GECO) и Jan De Nul подписали меморандум о взаимопонимании по проекту подводного кабеля в Черном море.
Об этом сообщает Report со ссылкой на GECO.
Согласно информации, документ был подписан гендиректором GECO Юсифом Гаибовым и владелецем Jan De Nul Яном Питером Де Нулом.
Меморандум определяет рамки сотрудничества по подводному участку Зеленого энергетического коридора (ЗЭК), который будет транспортировать возобновляемую электроэнергию из Каспийского региона и Грузии в Европу через Черное море.
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