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    GECO и Jan De Nul подписали меморандум по проекту подводного кабеля в Черном море

    Энергетика
    • 12 ноября, 2026
    • 20:35
    GECO и Jan De Nul подписали меморандум по проекту подводного кабеля в Черном море

    Green Energy Corridor Power Company (GECO) и Jan De Nul подписали меморандум о взаимопонимании по проекту подводного кабеля в Черном море.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на GECO.

    Согласно информации, документ был подписан гендиректором GECO Юсифом Гаибовым и владелецем Jan De Nul Яном Питером Де Нулом.

    Меморандум определяет рамки сотрудничества по подводному участку Зеленого энергетического коридора (ЗЭК), который будет транспортировать возобновляемую электроэнергию из Каспийского региона и Грузии в Европу через Черное море.

    GECO и Jan De Nul подписали меморандум по проекту подводного кабеля в Черном море
    GECO и Jan De Nul подписали меморандум по проекту подводного кабеля в Черном море

    Транспортный маршрут Черное море - Каспийское море Черноморский подводный кабель
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    Qara dəniz sualtı kabel layihəsi üzrə memorandum imzalanıb
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    GECO and Jan De Nul sign deal on Black Sea power cable
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