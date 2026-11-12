Вюгар Сулейманов: Около 60% минных инцидентов произошли за пределами линии соприкосновения
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2026
- 20:24
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Около 60% минных инцидентов произошли за пределами линии соприкосновения Азербайджана и Армении.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вюгар Сулейманов, выступая по итогам церемонии презентации фильма "Шаги в тишине".
По его словам, эта проблема имеет тяжелые последствия: "С ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами мин стали 444 человека, и, к сожалению, 73 из них погибли".
Сулейманов добавил, что 11 667 кв. км освобожденных территорий входят в зону опасности.
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