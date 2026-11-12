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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Вюгар Сулейманов: Около 60% минных инцидентов произошли за пределами линии соприкосновения

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 20:24
    Вюгар Сулейманов: Около 60% минных инцидентов произошли за пределами линии соприкосновения

    Около 60% минных инцидентов произошли за пределами линии соприкосновения Азербайджана и Армении.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вюгар Сулейманов, выступая по итогам церемонии презентации фильма "Шаги в тишине".

    По его словам, эта проблема имеет тяжелые последствия: "С ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами мин стали 444 человека, и, к сожалению, 73 из них погибли".

    Сулейманов добавил, что 11 667 кв. км освобожденных территорий входят в зону опасности.

    Вугар Сулейманов Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA)
    Vüqar Süleymanov: Mina hadisələrinin təxminən 60%-i təmas xəttindən içəridə baş verib
    44 filmi
    44 filmi

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