Вюгар Сулейманов: Около 60% минных инцидентов произошли за пределами линии соприкосновения

Около 60% минных инцидентов произошли за пределами линии соприкосновения Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вюгар Сулейманов, выступая по итогам церемонии презентации фильма "Шаги в тишине".

По его словам, эта проблема имеет тяжелые последствия: "С ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами мин стали 444 человека, и, к сожалению, 73 из них погибли".

Сулейманов добавил, что 11 667 кв. км освобожденных территорий входят в зону опасности.