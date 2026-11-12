В аккаунтах Ильхама Алиева опубликовано видео его участия в круглом столе в рамках саммита ЕПС
Внешняя политика
- 12 ноября, 2026
- 20:03
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В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео его участия в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества.
Report представляет данное видео:
Видео
Видео
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