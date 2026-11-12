Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В аккаунтах Ильхама Алиева опубликовано видео его участия в круглом столе в рамках саммита ЕПС

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 20:03
    В аккаунтах Ильхама Алиева опубликовано видео его участия в круглом столе в рамках саммита ЕПС

    В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео его участия в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества.

    Report представляет данное видео:

    Ильхам Алиев Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Социальные сети
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında "Avropa Siyasi Birliyi"nin Sammiti çərçivəsində dəyirmi masada iştirakına dair video paylaşılıb
    Видео
    Video of Azerbaijani president's participation in a roundtable at European Political Community summit posted on his social media accounts
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