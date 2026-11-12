İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Prezidentin sosial media hesablarında "Avropa Siyasi Birliyi"nin Sammiti çərçivəsində dəyirmi masada iştirakına dair video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 19:55
    Prezidentin sosial media hesablarında Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti çərçivəsində dəyirmi masada iştirakına dair video paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Dublində "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısı çərçivəsində dəyirmi masada iştirakı barədə video paylaşılıb.

    "Report" videonu təqdim edir:

    Prezidentin sosial media hesablarında "Avropa Siyasi Birliyi"nin Sammiti çərçivəsində dəyirmi masada iştirakına dair video paylaşılıb

    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti Dublin
    Video
    В аккаунтах Ильхама Алиева опубликовано видео его участия в круглом столе в рамках саммита ЕПС
    Video
    Video of Azerbaijani president's participation in a roundtable at European Political Community summit posted on his social media accounts
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:57
    Foto
    COP31 çərçivəsində Sıfır Tullantı Muzeyinin açılışı olub
    Region
    20:47
    Kavelaşvili Gürcüstanın regional əməkdaşlıq tərəfdaşları sırasında Azərbaycanın əhəmiyyətini qeyd edib
    Region
    20:44
    Foto
    Türkiyədə helikopter qəzaya uğrayıb, 4 hərbçi həlak olub - Yenilənib
    Region
    20:42
    Avropa Siyasi Birliyinin Sammitinin 2028-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan etimadın göstəricisidir
    Digər ölkələr
    20:42
    Foto
    Video
    Dublində İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla görüşü olub - Yenilənib
    Xarici siyasət
    20:39
    FIBA Avropa Kuboku: "Gəncə" basketbol komandası Türkiyə təmsilçisinə uduzub
    Komanda
    20:27
    Şimali Makedoniya Prezidenti: Azərbaycan Avropada enerji böhranının həllində mühüm rol oynayır
    Xarici siyasət
    20:23
    Uitkoff Ukrayna üzrə danışıqların növbəti raundunun razılaşdırıldığını bildirib
    Digər ölkələr
    20:18
    Avropa liderləri Bakı və İrəvan arasında sülh prosesinə dəstəklərini təsdiqləyiblər
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti