В Дублине состоялась встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - Обновлено

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В Дублине состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом сообщает корреспондент Report из Дублина.

20:11

В Дублине проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом сообщает корреспондент Report из Дублина.