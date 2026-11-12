Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Дублине состоялась встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - Обновлено

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 20:44
    В Дублине состоялась встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - Обновлено

    В Дублине состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Дублина.

    В Дублине проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Дублина.

    В Дублине состоялась встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - Обновлено
    В Дублине состоялась встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - Обновлено

    Ильхам Алиев Никол Пашинян Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
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    Dublində İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla görüşü olub - Yenilənib
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    Aliyev and Pashinyan meet in Dublin
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