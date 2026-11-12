Dublində İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla görüşü olub - Yenilənib
Xarici siyasət
- 12 noyabr, 2026
- 20:42
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də İrlandiyanın paytaxtı Dublində Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü olub.
Bu barədə "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir.
Dublində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü keçirilir.
Bu barədə "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir.
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