İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Dublində İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla görüşü olub - Yenilənib

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 20:42
    Dublində İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla görüşü olub - Yenilənib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də İrlandiyanın paytaxtı Dublində Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü olub.

    Bu barədə "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir.

    Dublində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü keçirilir.

    Bu barədə "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir.

    Dublində İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla görüşü olub - Yenilənib
    Dublində İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla görüşü olub - Yenilənib

    İlham Əliyev Nikol Paşinyan Dublin
    Foto
    Video
    В Дублине состоялась встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - Обновлено
    Foto
    Video
    Aliyev and Pashinyan meet in Dublin
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:57
    Foto
    COP31 çərçivəsində Sıfır Tullantı Muzeyinin açılışı olub
    Region
    20:47
    Kavelaşvili Gürcüstanın regional əməkdaşlıq tərəfdaşları sırasında Azərbaycanın əhəmiyyətini qeyd edib
    Region
    20:44
    Foto
    Türkiyədə helikopter qəzaya uğrayıb, 4 hərbçi həlak olub - Yenilənib
    Region
    20:42
    Avropa Siyasi Birliyinin Sammitinin 2028-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan etimadın göstəricisidir
    Digər ölkələr
    20:42
    Foto
    Video
    Dublində İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla görüşü olub - Yenilənib
    Xarici siyasət
    20:39
    FIBA Avropa Kuboku: "Gəncə" basketbol komandası Türkiyə təmsilçisinə uduzub
    Komanda
    20:27
    Şimali Makedoniya Prezidenti: Azərbaycan Avropada enerji böhranının həllində mühüm rol oynayır
    Xarici siyasət
    20:23
    Uitkoff Ukrayna üzrə danışıqların növbəti raundunun razılaşdırıldığını bildirib
    Digər ölkələr
    20:18
    Avropa liderləri Bakı və İrəvan arasında sülh prosesinə dəstəklərini təsdiqləyiblər
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti