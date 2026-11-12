Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Баку состоялась презентация документального фильма "Шаги в тишине"

    Kультурная политика
    • 12 ноября, 2026
    • 20:04
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине

    Состоялась презентация документального фильма "Шаги в тишине", созданного Baku Media Center.

    Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Baku Media Center Арзу Алиева, министр культуры Адиль Керимли и другие представители ведомства, а также ряд правительственных чиновников, деятели культуры и искусства и медиа.

    Картина "Шаги в тишине" отражает процесс разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.

    Герои фильма - члены специальной женской группы по поиску мин. Фильм отражает жизнь этих женщин, их опасную и рискованную работу наряду с их эмоциями и чувствами.

    Главный продюсер - президент Baku Media Center Арзу Алиева, исполнительный продюсер - Вита Жалакевичюс (Польша), продюсер - Орман Алиев, авторы сценария - Фариз Ахмедов и Исмаил Иман, оператор-постановщик - Матеуш Чухновски, редактор - Расим Исмаилов, креативные продюсеры - Мацей Дрыгас (Польша) и Тахир Алиев.

    Отметим, что фильм был совместно произведен Baku Media Center, Drygas Film Production и Польским телевидением (TVP) при финансовой поддержке Министерства культуры Азербайджана, Агентства кино и Польского института кино.

    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине
    В Баку состоялась презентация документального фильма Шаги в тишине

    Арзу Алиева Адиль Керимли Baku Media Center Министерство культуры Азербайджана Презентация фильма
    Фото
    "Sükut içində addımlar" sənədli filminin təqdimatı olub
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    20:53
    Кавелашвили отметил значимость Азербайджана как регионального партнера Грузии
    В регионе
    20:49
    Фото
    В Турции при крушении вертолета погибли четыре человека - Обновлено
    В регионе
    20:44
    Фото
    Видео
    В Дублине состоялась встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - Обновлено
    Внешняя политика
    20:41
    Ушаков: РФ готова немедленно начать разминирование в Константиновке
    В регионе
    20:35
    Фото
    GECO и Jan De Nul подписали меморандум по проекту подводного кабеля в Черном море
    Энергетика
    20:25
    Проведение Саммита ЕПС в 2028 году в Азербайджане свидетельствует о доверии к стране
    Другие страны
    20:24
    Вюгар Сулейманов: Около 60% минных инцидентов произошли за пределами линии соприкосновения
    Внутренняя политика
    20:20
    Азербайджан играет важную роль в разрешении энергетического кризиса в Европе
    Внешняя политика
    20:04
    Фото
    В Баку состоялась презентация документального фильма "Шаги в тишине"
    Kультурная политика
    Лента новостей