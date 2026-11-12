В Баку состоялась презентация документального фильма "Шаги в тишине"

Состоялась презентация документального фильма "Шаги в тишине", созданного Baku Media Center.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Baku Media Center Арзу Алиева, министр культуры Адиль Керимли и другие представители ведомства, а также ряд правительственных чиновников, деятели культуры и искусства и медиа.

Картина "Шаги в тишине" отражает процесс разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.

Герои фильма - члены специальной женской группы по поиску мин. Фильм отражает жизнь этих женщин, их опасную и рискованную работу наряду с их эмоциями и чувствами.

Главный продюсер - президент Baku Media Center Арзу Алиева, исполнительный продюсер - Вита Жалакевичюс (Польша), продюсер - Орман Алиев, авторы сценария - Фариз Ахмедов и Исмаил Иман, оператор-постановщик - Матеуш Чухновски, редактор - Расим Исмаилов, креативные продюсеры - Мацей Дрыгас (Польша) и Тахир Алиев.

Отметим, что фильм был совместно произведен Baku Media Center, Drygas Film Production и Польским телевидением (TVP) при финансовой поддержке Министерства культуры Азербайджана, Агентства кино и Польского института кино.