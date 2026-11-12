Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Турции при крушении вертолета погибли четыре человека - Обновлено

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 20:49
    В Турции при крушении вертолета погибли четыре человека - Обновлено

    В результате крушения военного вертолета типа S-70 на территории Саманкёй района Ешильюрт провинции Малатья в Турции погибли четыре человека.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

    В Саманкёе района Ешильюрт турецкой провинции Малатья потерпел крушение военный вертолет типа S-70.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    По предварительным данным, к месту крушения были привлечены многочисленные пожарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

    Пожар, возникший на территории, был потушен.

    В настоящее время на месте крушения ведется расследование.

    В Турции при крушении вертолета погибли четыре человека - Обновлено
    В Турции при крушении вертолета погибли четыре человека - Обновлено

    AFAD Крушение вертолета Турция
    Фото
    Türkiyədə helikopter qəzaya uğrayıb, 4 hərbçi həlak olub - Yenilənib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    20:53
    Кавелашвили отметил значимость Азербайджана как регионального партнера Грузии
    В регионе
    20:49
    Фото
    В Турции при крушении вертолета погибли четыре человека - Обновлено
    В регионе
    20:44
    Фото
    Видео
    В Дублине состоялась встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - Обновлено
    Внешняя политика
    20:41
    Ушаков: РФ готова немедленно начать разминирование в Константиновке
    В регионе
    20:35
    Фото
    GECO и Jan De Nul подписали меморандум по проекту подводного кабеля в Черном море
    Энергетика
    20:25
    Проведение Саммита ЕПС в 2028 году в Азербайджане свидетельствует о доверии к стране
    Другие страны
    20:24
    Вюгар Сулейманов: Около 60% минных инцидентов произошли за пределами линии соприкосновения
    Внутренняя политика
    20:20
    Азербайджан играет важную роль в разрешении энергетического кризиса в Европе
    Внешняя политика
    20:04
    Фото
    В Баку состоялась презентация документального фильма "Шаги в тишине"
    Kультурная политика
    Лента новостей