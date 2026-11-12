В Турции при крушении вертолета погибли четыре человека - Обновлено
В регионе
- 12 ноября, 2026
- 20:49
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В результате крушения военного вертолета типа S-70 на территории Саманкёй района Ешильюрт провинции Малатья в Турции погибли четыре человека.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
В Саманкёе района Ешильюрт турецкой провинции Малатья потерпел крушение военный вертолет типа S-70.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
По предварительным данным, к месту крушения были привлечены многочисленные пожарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).
Пожар, возникший на территории, был потушен.
В настоящее время на месте крушения ведется расследование.
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