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    Türkiyədə helikopter qəzaya uğrayıb, 4 hərbçi həlak olub - Yenilənib

    Region
    • 12 noyabr, 2026
    • 20:44
    Türkiyədə helikopter qəzaya uğrayıb, 4 hərbçi həlak olub - Yenilənib

    Türkiyənin Malatya vilayətinin Yeşilyurt rayonunun Samanköy ərazisində S-70 tipli hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 4 hərbçi həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Türkiyənin Malatya vilayətinin Yeşilyurt rayonunun Samanköy ərazisində S-70 tipli hərbi helikopter qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qəza yerinə çoxsaylı yanğınsöndürmə, təcili tibbi yardım və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin (AFAD) əməkdaşları cəlb olunub.

    Ərazidə baş verən kiçikmiqyaslı yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

    Hazırda qəzanın baş verdiyi ərazidə hüquq-mühafizə orqanlarının və hərbi qurumların nümayəndələri tərəfindən araşdırma aparılır.

    Türkiyədə helikopter qəzaya uğrayıb, 4 hərbçi həlak olub - Yenilənib
    Türkiyədə helikopter qəzaya uğrayıb, 4 hərbçi həlak olub - Yenilənib

    Helikopter Türkiyə Cümhuriyyəti
    Foto
    В Турции при крушении вертолета погибли четыре человека - Обновлено
    44 filmi
    44 filmi

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