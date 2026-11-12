Ушаков: РФ готова немедленно начать разминирование в Константиновке

Россия готова незамедлительно приступить к разминированию в Константиновке для проведения гуманитарной акции.

Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении гуманитарной миссии в Константиновке.

"Условлено начать конкретные контакты с американскими представителями по поводу этой новой гуманитарной акции. Готовы немедленно приступить к разминированию", - отметил Ушаков.

По его словам, также прорабатываются детали следующего обмена пленными между РФ и Украиной.

"В частности, поддержана обсуждавшаяся в Абу-Даби инициатива о проведении очередного, по всей видимости, самого масштабного обмена военнопленными. Параметры этого обмена в настоящее время согласовываются", - отметил он.

Ушаков также охарактеризовал разговор Путина с американскими переговорщиками в Москве как содержательный, конструктивный и полезный.