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    Ушаков: РФ готова немедленно начать разминирование в Константиновке

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 20:41
    Ушаков: РФ готова немедленно начать разминирование в Константиновке

    Россия готова незамедлительно приступить к разминированию в Константиновке для проведения гуманитарной акции.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении гуманитарной миссии в Константиновке.

    "Условлено начать конкретные контакты с американскими представителями по поводу этой новой гуманитарной акции. Готовы немедленно приступить к разминированию", - отметил Ушаков.

    По его словам, также прорабатываются детали следующего обмена пленными между РФ и Украиной.

    "В частности, поддержана обсуждавшаяся в Абу-Даби инициатива о проведении очередного, по всей видимости, самого масштабного обмена военнопленными. Параметры этого обмена в настоящее время согласовываются", - отметил он.

    Ушаков также охарактеризовал разговор Путина с американскими переговорщиками в Москве как содержательный, конструктивный и полезный.

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