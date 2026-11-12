Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан играет важную роль в разрешении энергетического кризиса в Европе

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 20:20
    Азербайджан играет важную роль в разрешении энергетического кризиса в Европе

    Азербайджан, обладая значительными газовыми ресурсами, играя важную роль для разрешения энергетического кризиса в Европе.

    Об этом корреспонденту Report в Дублине заявила президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова на 9-м саммите Европейского политического сообщества в Ирландии.

    "Президент Азербайджана Ильхам Алиев также принимает участие в нынешнем саммите. Очевидно, что Азербайджан, обладая газовыми ресурсами, играет весьма важную роль. Сегодня в ходе пленарного заседания мы услышали, насколько активно политики ЕС развивают отношения с Евразией и Азией. Действительно, в условиях серьезного энергетического кризиса все пути ведут к странам-производителям энергоресурсов", - отметила она.

    Гордана Силяновска-Давкова Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Северная Македония
    Şimali Makedoniya Prezidenti: Azərbaycan Avropada enerji böhranının həllində mühüm rol oynayır
    North Macedonia's president highlights Azerbaijan's role in energy security
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