Азербайджан играет важную роль в разрешении энергетического кризиса в Европе

Азербайджан, обладая значительными газовыми ресурсами, играя важную роль для разрешения энергетического кризиса в Европе.

Об этом корреспонденту Report в Дублине заявила президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова на 9-м саммите Европейского политического сообщества в Ирландии.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев также принимает участие в нынешнем саммите. Очевидно, что Азербайджан, обладая газовыми ресурсами, играет весьма важную роль. Сегодня в ходе пленарного заседания мы услышали, насколько активно политики ЕС развивают отношения с Евразией и Азией. Действительно, в условиях серьезного энергетического кризиса все пути ведут к странам-производителям энергоресурсов", - отметила она.