Азербайджан играет важную роль в разрешении энергетического кризиса в Европе
Внешняя политика
- 12 ноября, 2026
- 20:20
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Азербайджан, обладая значительными газовыми ресурсами, играя важную роль для разрешения энергетического кризиса в Европе.
Об этом корреспонденту Report в Дублине заявила президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова на 9-м саммите Европейского политического сообщества в Ирландии.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев также принимает участие в нынешнем саммите. Очевидно, что Азербайджан, обладая газовыми ресурсами, играет весьма важную роль. Сегодня в ходе пленарного заседания мы услышали, насколько активно политики ЕС развивают отношения с Евразией и Азией. Действительно, в условиях серьезного энергетического кризиса все пути ведут к странам-производителям энергоресурсов", - отметила она.
Şimali Makedoniya Prezidenti: Azərbaycan Avropada enerji böhranının həllində mühüm rol oynayır
North Macedonia's president highlights Azerbaijan's role in energy security
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