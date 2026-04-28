Кандидат в президенты Колумбии сообщила о подготовке покушения на нее

Правительство Колумбии уведомило оппозиционного кандидата в президенты Палому Валенсию о заговоре с целью покушения на нее.

Как передает Report, об этом политик сообщила журналистам.

По словам Валенсии, министр обороны, министр внутренних дел и директор национальной полиции сообщили ей, что наркотеррористическая группировка вновь назначила награду за ее убийство. Она отметила, что власти разрешили ей предать эту информацию огласке.

Политик утверждает, что покушение заказала одна из группировок бывших членов расформированной повстанческой организации Революционные вооруженные силы Колумбии. По ее словам, за ее убийство было заплачено 2 млрд песо (около $560 тыс.).

Валенсия добавила, что расследование продолжается, поэтому она не может раскрывать дополнительные детали.

Кандидат баллотируется от правого альянса во главе с партией Демократический центр. По данным опросов, она занимает третье место по популярности. Выборы президента Колумбии запланированы на 31 мая.