Narkoterrorçu qruplaşma kolumbiyalı müxalifət namizədinin öldürülməsi üçün mükafat təyin edib
- 28 aprel, 2026
- 09:10
Kolumbiya hökuməti prezidentliyə müxalifətdən olan namizəd Paloma Valensiyanı ona qarşı planlaşdırılan sui-qəsd barədə məlumatlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu siyasətçi jurnalistlərə bildirib.
Valensiyanın sözlərinə görə, müdafiə naziri, daxili işlər naziri və milli polisin direktoru ona narkoterrorçu qruplaşmanın onun öldürülməsi üçün yenidən mükafat təyin etdiyini bildiriblər. O qeyd edib ki, hakimiyyət orqanları bu məlumatı ictimaiyyətə açıqlamağa icazə veriblər.
Siyasətçi iddia edir ki, sui-qəsdi buraxılmış üsyançı təşkilat olan Kolumbiyanın İnqilabi Silahlı Qüvvələrinin keçmiş üzvlərindən ibarət qruplaşmalardan biri sifariş edib. Onun sözlərinə görə, öldürülməsi üçün 2 mlrd peso (təxminən 560 min dollar) ödənilib.
Valensiya əlavə edib ki, istintaq davam edir, buna görə də əlavə təfərrüatları açıqlaya bilmir.
Namizəd Demokratik Mərkəz partiyasının başçılıq etdiyi sağçı alyansdan namizədliyini irəli sürüb. Sorğuların məlumatına görə, o, populyarlığa görə üçüncü yerdədir. Kolumbiyada prezident seçkiləri mayın 31-nə planlaşdırılıb.