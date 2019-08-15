Кандидат в президенты США Джон Хикенлупер вышел из предвыборной гонки - ВИДЕО

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джон Хикенлупер, чей рейтинг составлял менее 1%, объявил о выходе из предвыборной гонки.

Как передаёт Report, об этом политик написал в своём Twitter.

"Сегодня утром я объявляю, что больше не буду баллотироваться в президенты. Хотя эта кампания не имела того результата, на который мы надеялись, каждый момент того стоил, и я благодарен всем, кто поддерживал эту кампанию и всю нашу команду", - заявил экс-кандидат.

Хикенлупер ранее занимал пост губернатора штата Колорадо.

В настоящее время борьбу за выдвижение единым кандидатом от Демократической партии США продолжают еще около 20 человек.