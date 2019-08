Кандидат в президенты США Джон Хикенлупер вышел из предвыборной гонки - ВИДЕО

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джон Хикенлупер, чей рейтинг составлял менее 1%, объявил о выходе из предвыборной гонки.

Как передаёт Report, об этом политик написал в своём Twitter.

"Сегодня утром я объявляю, что больше не буду баллотироваться в президенты. Хотя эта кампания не имела того результата, на который мы надеялись, каждый момент того стоил, и я благодарен всем, кто поддерживал эту кампанию и всю нашу команду", - заявил экс-кандидат.

Хикенлупер ранее занимал пост губернатора штата Колорадо.

В настоящее время борьбу за выдвижение единым кандидатом от Демократической партии США продолжают еще около 20 человек.

This morning, I’m announcing that I’m no longer running for President. While this campaign didn’t have the outcome we were hoping for, every moment has been worthwhile & I’m thankful to everyone who supported this campaign and our entire team.https://t.co/1ijSjkbzzd