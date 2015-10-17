​Канцлер: Германия не намерена перекрывать границы для беженцев

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что Германия не станет перекрывать границы для потока беженцев из стран Ближнего Востока, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Меркель отметила, что Германия может контролировать поток мигрантов, но не будет полностью перекрывать границы, как сделала Венгрия минувшей ночью.

"Я работаю всеми силами для (достижения) устойчивых решений, и они не зависят только от нас одних и требуют времени", - подчеркнула канцлер.

Ранее сообщалось, что мигранты начали заходить через Словению из-за перекрытия границ Венгрией.