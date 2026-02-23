Канцлер Германии на днях отправится в Китай

Канцлер Германии Фридрих Мерц 25-26 февраля будет находиться в Китае с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщил официальный представитель МИД КНР.

Визит состоится по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Другие подробности визита не приводятся.