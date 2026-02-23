Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Канцлер Германии на днях отправится в Китай

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 15:18
    Канцлер Германии на днях отправится в Китай

    Канцлер Германии Фридрих Мерц 25-26 февраля будет находиться в Китае с официальным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщил официальный представитель МИД КНР.

    Визит состоится по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Другие подробности визита не приводятся.

    Фридрих Мерц Китай Германия визит

    Последние новости

    15:22
    Фото

    Генпрокуроры Азербайджана и Грузии обсудили вопросы борьбы с преступностью

    В регионе
    15:21

    В Азербайджане определены компетентные органы по Конвенции ООН о киберпреступности

    Происшествия
    15:18

    Канцлер Германии на днях отправится в Китай

    Другие страны
    15:12

    Назначен новый замглавы ИВ Хачмазского района

    Внутренняя политика
    15:08

    Посольство США поздравило азербайджанских призеров этапа Кубка мира в Баку

    Внешняя политика
    15:08

    Граждане Азербайджана увеличили покупки жилья в Турции на 8% в январе

    Бизнес
    15:02
    Фото

    СЭС "Шамс 1" и "Гарби уфуг" в Нахчыване сэкономят 26 млн кубометров газа в год

    Энергетика
    14:53

    Омбудсмен обратилась с призывом к международным организациям в связи с Ходжалинским геноцидом

    Внутренняя политика
    14:46
    Фото

    Вернувшимся в четыре села Агдеринского района семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей