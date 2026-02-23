Almaniya Kansleri Çinə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 23 fevral, 2026
- 15:29
Almaniya kansleri Fridrix Merts fevralın 25-26-da Çinə rəsmi səfər edəcək.
"Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib.
Səfər Çin Dövlət Şurasının baş naziri Li Tsyanın dəvəti ilə baş tutacaq. Səfərin digər təfərrüatları açıqlanmır.
