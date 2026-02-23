İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Almaniya Kansleri Çinə səfər edəcək

    Almaniya Kansleri Çinə səfər edəcək

    Almaniya kansleri Fridrix Merts fevralın 25-26-da Çinə rəsmi səfər edəcək.

    "Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib.

    Səfər Çin Dövlət Şurasının baş naziri Li Tsyanın dəvəti ilə baş tutacaq. Səfərin digər təfərrüatları açıqlanmır.

    Канцлер Германии на днях отправится в Китай
    German Chancellor Merz due in China

