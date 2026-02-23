"InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
- 23 fevral, 2026
- 16:44
Fevral ayının üçüncü həftəsi qlobal maliyyə bazarlarında monetar siyasət gözləntilərinin yenidən qiymətləndirilməsi, enerji bazarlarında təklif–tələb balansı ilə bağlı müzakirələr və geosiyasi fonun davam edən qeyri-müəyyənliyi ilə yadda qaldı. ABŞ və Avropada açıqlanan yeni makroiqtisadi siqnallar investorların risk mövqelərinə yenidən baxmasına səbəb oldu və əsas aktiv siniflərində selektiv, lakin yüksək həssaslıq müşahidə edildi.
ABŞ: FED rəsmilərinin çıxışları və faiz dərəcəsi trayektoriyası
Həftə ərzində ABŞ-da inflyasiya sonrası dövrün qiymətləndirilməsi davam etdi. Federal Ehtiyatlar Sistemi (FED) rəsmilərinin çıxışları göstərdi ki, faiz endirimləri gündəmdə olsa da, qərarlar yalnız əlavə məlumatlara əsasən veriləcək. Xüsusilə xidmət sektorunda qiymət təzyiqlərinin tam aradan qalxmaması və əmək bazarının hələ də möhkəm qalması bazarlarda "yüksək faizlərin daha uzun müddət qalması" ssenarisini yenidən aktuallaşdırdı.
Bu fon ABŞ istiqraz gəlirliliklərində qısamüddətli artıma, fond bazarlarında isə selektiv korreksiyalara səbəb oldu. Bununla yanaşı, risk iştahının tam bərpa olunmaması dolların təhlükəsiz aktiv statusunu qismən qorudu. Nəticədə, dollar sabit, lakin selektiv güclənmə tendensiyası nümayiş etdirdi.
ABŞ – İran gərginliyinin davamı
Ötən həftə ABŞ–İran xəttində gərgin ritorika və qarşılıqlı ittihamlar qlobal bazarların risk qavrayışında mühüm rol oynadı. Yaxın Şərq regionunda hərbi və diplomatik bəyanatların sərtləşməsi enerji təchizatı ilə bağlı narahatlıqları yenidən gündəmə gətirdi və bazarlarda risk premiyasını artırdı.
Körfəz bölgəsi qlobal neft təchizatının strateji mərkəzlərindən biri olduğundan, mümkün eskalasiya ssenariləri investorlar tərəfindən diqqətlə izlənildi. Bu fon neft bazarında qiymətlərin enişini məhdudlaşdırdı və "Brent" və "WTI" markalı neftdə dalğalı, lakin dəstəklənmiş dinamika formalaşdırdı.
ABŞ fond bazarları: texnologiya sektorunda mənfəət realizasiyası
Həftənin əvvəlində optimist əhval-ruhiyyə qorunsa da, həftənin ikinci yarısında investorlar xüsusilə texnologiya sektorunda mənfəət realizasiyasına üstünlük verdilər.
"S&P 500" və "Nasdaq Composite" indeksləri rekord səviyyələrə yaxınlaşdıqdan sonra qısamüddətli geri çəkilmə nümayiş etdirdi.
Avrozona: inflyasiya sabitləşməsi və iqtisadi zəiflik
Avrozonada açıqlanan yeni statistik məlumatlar iqtisadi artımın zəif templərlə davam etdiyini göstərdi. Xüsusilə Almaniyada sənaye sektorunda davam edən durğunluq ümumi region üzrə biznes aktivliyinə təzyiq göstərdi.
Avropa Mərkəzi Bankının (ECB) yaxın aylarda faiz endirimlərinə başlaya biləcəyi ehtimalları gücləndi. Bu proqnozlar avronun məhdud diapazonda qalmasına və Avropa fond bazarlarında ehtiyatlı dinamikanın qorunmasına səbəb oldu.
Enerji bazarları: "OPEC+" gözləntiləri və təklif riski
Həftə ərzində enerji bazarlarında əsas müzakirə mövzusu istehsal kvotaları və təklif intizamı oldu.
"OPEC+" çərçivəsində hasilat məhdudiyyətlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı siqnallar neft qiymətlərinə dəstək verdi.
Eyni zamanda, qlobal iqtisadi artımın zəifliyi və Çin iqtisadiyyatından gələn qarışıq siqnallar kəskin yüksəlişi məhdudlaşdırdı. Nəticədə, "Brent" və "WTI" markalı neft dalğalı, lakin nisbətən sabit trend daxilində hərəkət etdi.
Kriptovalyuta bazarları: institusional maraq və yüksək volatillik
Kriptovalyuta bazarında yüksək volatillik davam etdi.
Bitcoin əsasən geniş diapazonda ticarət olundu və institusional kapital axınları ilə bağlı xəbərlər bazar əhval-ruhiyyəsinə təsir göstərdi.
Risk iştahının qismən bərpası müəyyən dəstək versə də, makroiqtisadi qeyri-müəyyənlik və faiz siyasəti ilə bağlı gözləntilər kriptoaktivlərin qiymət dinamikasını həssas saxladı.
Cari həftə ərzində diqqətlər Yaxın Şərqdə geosiyasi proseslərin inkişaf dinamikasına, ABŞ-da açıqlanacaq İstehsal Qiymətləri İndeksi və "Conference Board" tədqiqat şirkəti tərəfindən dərc olunacaq İstehlakçıların İnam İndeksi göstəricilərinə, eləcə də, Avrozonada, Almaniyada və Avstraliyada açıqlanacaq İstehlak Qiymətləri İndeksi məlumatlarına yönələcək.
ABŞ prezidenti Donald Trampın çıxışı, Almaniyada, Kanadada və İsveçrədə dərc olunacaq ÜDM, Yaponiyada açıqlanacaq Sənaye Sektorunda İstehsal Həcmi, Almaniyada dərc olunacaq İşsizlik Səviyyəsi və Avropa Mərkəzi Bankının (ECB) sədri Kristin Laqardın çıxışı investorların diqqət mərkəzində olacaq əsas xəbərlərdir.
EUR
Ötən həftəyə 1.18730 səviyyəsində başlayan EURUSD məzənnəsi 1.17420 səviyyəsinə qədər ucuzlaşdı. Lakin, həftənin sonuna doğru dolların ucuzlaşması ilə məzənnə artım tendensiyası sərgilədi və həftəni 1.17950 səviyyəsində tamamladı.
Bazar ertəsi 1.18350 səviyyəsinə qədər bahalaşan valyuta cütlüyü hazırda 1.18240 hədlərində ticarət olunur. Əgər "buğalar" qiyməti 1.18350 həddinin üzərinə qaldırsa və orada qoruyub saxlaya bilsələr, artım tendensiyası davam edə bilər.
GBP
Keçən həftəyə 1.36350 həddində başlayıb, 1.34330 hədlərinə kimi ucuzlaşan GBPUSD məzənnəsi daha sonra bir qədər artdı və həftəni 1.34880 səviyyəsində tamamladı. Hazırda, 1.35250 hədlərində ticarət olunan cütlüyün qiyməti 1.35340 həddinin üzərində möhkəmlənə bilsə artım tendensiyası davam edə bilər.
XAUUSD
Həftənin ilk günlərində satış təzyiqi ilə üzləşən qızıl və gümüşün qiymətləri zəiflədi. Ötən həftəyə 5043$-dan başlayan qızıl 4843$-a qədər ucuzlaşdı. Lakin, daha sonra bahalaşan sarı metal həftəni 5097$-da tamamladı. Yeni həftəyə kəskin artımla başlayan qızıl 5176$-a qədər yüksəldi. Hazırda isə dəyərli metal 5136$-dan təklif edilir.
