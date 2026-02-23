Şimali Makedoniyada axtarışda olan baş nazirin keçmiş müavini həbs edilib
Digər ölkələr
- 23 fevral, 2026
- 17:10
Bazar ertəsi günü sərhəd keçid məntəqəsində axtarışda olan baş nazirin keçmiş müavini Artan Qrubi saxlanılıb.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Artan Qrubi korrupsiya ittihamı ilə bir ildən artıq axtarışda olub.
O, Şimali Makedoniya ilə Kosovo arasındakı Bleys (Blace) sərhəd-keçid məntəqəsində saxlanılıb.
Son xəbərlər
17:59
Somali ABŞ-yə hərbi bazalara giriş imkanı verməyi planlaşdırırDigər ölkələr
17:46
"Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları" dəyişibDaxili siyasət
17:45
ABŞ səfirliyinin yarım milyon manatdan artıq pulunu ələ keçirməkdə ittiham edilən şəxsə hökm oxunubHadisə
17:43
AZAL-ın karqo gəlirləri son 4 ildə 3 dəfədən çox artıbİnfrastruktur
17:42
"AzRe Təkrarsığorta"nın xalis mənfəəti 8 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
17:41
Almaniya son dörd ildə Ukraynaya 55 milyard avro məbləğində hərbi yardım göstəribDigər ölkələr
17:40
Bakı aeroportunda yeni terminal inşa ediləcək - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
17:40
Azərbayсan ət idxalını 19 %-ə yaxın azaldıbASK
17:39