    • 23 fevral, 2026
    • 17:10
    Şimali Makedoniyada axtarışda olan baş nazirin keçmiş müavini həbs edilib

    Bazar ertəsi günü sərhəd keçid məntəqəsində axtarışda olan baş nazirin keçmiş müavini Artan Qrubi saxlanılıb.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Artan Qrubi korrupsiya ittihamı ilə bir ildən artıq axtarışda olub.

    O, Şimali Makedoniya ilə Kosovo arasındakı Bleys (Blace) sərhəd-keçid məntəqəsində saxlanılıb.

    Şimali Makedoniya Artan Qrubi

