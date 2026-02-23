"Roma"nın futbolçusu Argentina klubuna keçə bilər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 17:16
    Romanın futbolçusu Argentina klubuna keçə bilər

    İtaliyanın "Roma" klubunda çıxış edən Paulo Dibalanın gələcəyi qeyri-müəyyəndir.

    "Report"" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, cari mövsümün sonunda "canavarlar"la müqaviləsinin müddəti başa çatacaq futbolçu "Boka Xuniors"la (Argentina) danışıqlar aparır.

    Argentinalı hücumçunun yayda ölkəsinə qayıdacağı istisna olunmur. Bununla yanaşı, "Roma" da ona yeni – daha uyğun şərtlərlə müqavilə təklif etməyi düşünür.

    Qeyd edək ki, Dibala cari mövsümdə 22 oyunda 3 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Futbol xəbərləri Paulo Dibala Argentina

