Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в США

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Вашингтон для переговоров с президентом США Бараком Обамой. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, главной темой переговоров станет ситуация на Украине.

На переговорах Меркель проинформирует Обаму о результатах встречи "нормандской четверки".

Кроме этого, будут обсуждаться вопросы торговли, безопасности и борьбы с терроризмом.

После Вашингтона канцлер намерена посетить Оттаву.