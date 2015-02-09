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    Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в США

    После Вашингтона канцлер намерена посетить Оттаву

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Вашингтон для переговоров с президентом США Бараком Обамой. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, главной темой переговоров станет ситуация на Украине.

    На переговорах Меркель проинформирует Обаму о результатах встречи "нормандской четверки".

    Кроме этого, будут обсуждаться вопросы торговли, безопасности и борьбы с терроризмом.

    После Вашингтона канцлер намерена посетить Оттаву.

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