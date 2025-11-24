Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Канцлер Австрии: ЕС продолжит оказывать давление на РФ

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 21:22
    Канцлер Австрии: ЕС продолжит оказывать давление на РФ

    Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину на фоне активизации мирных усилий в последние дни.

    Как передает Report, об этом на своей странице в Х написал канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    "Я приветствую все инициативы, которые приближают нас к прекращению огня и достижению долгосрочного мира в Украине. В последние несколько дней возникла новая динамика в дипломатических усилиях", - отметил политик.

    Он добавил, что, "без сомнения, необходимо присутствие и активное участие Украины и Евросоюза за столом переговоров, когда речь пойдет о безопасности на нашем [европейском] континенте".

    Напомним, что 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе.

    Австрия Кристиан Штокер российско-украинская война
    Avstriya kansleri: Aİ Rusiyaya təzyiq göstərməyə davam edəcək

    Последние новости

    22:31

    Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракеты

    Другие страны
    22:14

    Фонд гуманитарной помощи Газе завершил свою миссию

    Другие страны
    22:01

    Американские психологи: Скроллинг в TikTok вызывает "гниение мозга"

    Здоровье
    21:58

    Трамп: Си Цзиньпин посетит США с госвизитом в 2026 году

    Другие страны
    21:58

    Бакинский "Нефтчи" отправил в отставку главного тренера Самира Абасова

    Футбол
    21:40

    В Сирии задержаны 120 человек за нападения на местных жителей в Хомсе

    Другие страны
    21:30

    В Турции при столкновении автобуса и бензовоза пострадали 14 человек

    В регионе
    21:29

    Европарламент проведет спецдебаты по мирному плану для Украины

    Другие страны
    21:22

    Канцлер Австрии: ЕС продолжит оказывать давление на РФ

    Другие страны
    Лента новостей