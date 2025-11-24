Канцлер Австрии: ЕС продолжит оказывать давление на РФ

Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину на фоне активизации мирных усилий в последние дни.

Как передает Report, об этом на своей странице в Х написал канцлер Австрии Кристиан Штокер.

"Я приветствую все инициативы, которые приближают нас к прекращению огня и достижению долгосрочного мира в Украине. В последние несколько дней возникла новая динамика в дипломатических усилиях", - отметил политик.

Он добавил, что, "без сомнения, необходимо присутствие и активное участие Украины и Евросоюза за столом переговоров, когда речь пойдет о безопасности на нашем [европейском] континенте".

Напомним, что 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе.