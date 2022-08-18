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Канада выделила Украине кредит на сумму $350 млн

Канада выделила Украине кредит на сумму $350 млн Власти Канады выделили Украине кредит на сумму 450 млн канадских долларов (350 млн долларов США) на закупку топлива для отопления в зимний период.
Другие страны
18 августа 2022 г. 03:16
Канада выделила Украине кредит на сумму $350 млн

Власти Канады выделили Украине кредит на сумму 450 млн канадских долларов (350 млн долларов США) на закупку топлива для отопления в зимний период.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы канадского минфина и вице-премьера страны Христи Фриланд.

"Сегодня вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд объявила о выделении Украине кредита в размере 450 млн долларов на закупку необходимого топлива для отопления перед зимой", - отмечается в документе.

Фриланд добавила, что в общей сложности Канада в 2022 году выдала Украине кредиты на сумму в 1,95 млрд канадских долларов (1,5 млрд долларов США), в том числе через счета Международного валютного фонда.

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