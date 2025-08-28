Канада ввела санкции против лиц и компаний из Молдовы

Канада ввела санкции против ряда лиц и компаний из Молдовы.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе канадского МИД.

Согласно информации, рестрикции вводятся против 16 физических и двух юридических лиц, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппозиционного молдавского блока "Победа" и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа").

МИД обосновывает ввод санкций против молдавской оппозиции "вмешательством России" перед парламентскими выборами, которые пройдут в Молдове в конце сентября.