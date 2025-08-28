Канада ввела санкции против лиц и компаний из Молдовы
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 23:24
Канада ввела санкции против ряда лиц и компаний из Молдовы.
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе канадского МИД.
Согласно информации, рестрикции вводятся против 16 физических и двух юридических лиц, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппозиционного молдавского блока "Победа" и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа").
МИД обосновывает ввод санкций против молдавской оппозиции "вмешательством России" перед парламентскими выборами, которые пройдут в Молдове в конце сентября.
Последние новости
03:05
"Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференцийФутбол
02:58
Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23Другие страны
02:36
Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛАДругие страны
02:23
Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию ЕвропыДругие страны
01:52
Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"Другие страны
01:09
Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперникиФутбол
00:46
Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по УкраинеДругие страны
00:17
Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкойДругие страны
23:51