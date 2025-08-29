    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 01:21
    Kanada Moldovadan olan bir sıra şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kanada Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) yaydığı məlumatda deyilir.

    Məlumata görə, məhdudiyyətlər Moldovadan olan 16 fiziki və iki hüquqi şəxsə, o cümlədən Qaqauziya Muxtar Respublikasının rəhbəri Yevgeniya Qutsul, Moldovanın müxalif "Zəfər" bloku və güc strukturlarının veteranlarını birləşdirən "Xalq qalxanı"  birliyinə tətbiq olunub.

    XİN Moldova müxalifətinə qarşı sanksiyaların tətbiqini sentyabrın sonunda keçiriləcək parlament seçkiləri öncəsi "Rusiyanın müdaxiləsi" ilə əsaslandırır.

    Канада ввела санкции против лиц и компаний из Молдовы

