Канада станет первой неевропейской страной, присоединившейся к оборонной программе SAFE

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна вскоре станет первой неевропейской державой, присоединившейся к программе SAFE (Security Action for Europe)- инициативе, призванной ускорить наращивание оборонного потенциала.

Как передает Report, об этом Карни написал в соцсети Х.

"Это огромная победа для канадских рабочих, предприятий и наших Вооруженных сил - новые контракты, новые рынки для канадской оборонной промышленности и доступ к новому оборудованию для наших военнослужащих", - подчеркнул он.

"В опасном и разделенном мире Канада и Европа поднимают наши оборонные партнерства на новый уровень, чтобы быстро закупать новое оборудование и технологии, ускорить достижение целей НАТО и создать огромные возможности для наших оборонных производителей. Участие Канады в SAFE позволит заполнить ключевые пробелы в возможностях, расширить рынки для канадских поставщиков и привлечь европейские оборонные инвестиции в Канаду", - отметил Карни.

SAFE предусматривает предоставление кредитов государствам-членам ЕС на поддержку масштабных оборонных проектов, включая закупку боеприпасов, ракет, дронов, артиллерийских систем и стрелкового оружия. Программа позволит Канаде получить доступ к европейскому рынку оборонных технологий и привлечь новых поставщиков для нужд Вооруженных сил страны.

Ранее в этом году Канада подписала Партнерство в сфере безопасности и обороны с ЕС и начала переговоры об участии в SAFE в рамках плана ЕС Readiness 2030, который предусматривает мобилизацию до 1,3 трлн долларов США для укрепления оборонных возможностей Европы.