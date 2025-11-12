Канада расширила санкционный список в отношении России

Власти Канады внесли в санкционные списки по России 13 физических и 11 юридических лиц.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление МИД Канады.

В заявлении со слов главы МИД Канады Аниты Ананд сказано о том, что введены дополнительные санкции в отношении России в связи с конфликтом в Украине, и попавшие в санкционный список связаны с производством беспилотников в России.