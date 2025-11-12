Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Канада расширила санкционный список в отношении России

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 17:43
    Власти Канады внесли в санкционные списки по России 13 физических и 11 юридических лиц.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление МИД Канады.

    В заявлении со слов главы МИД Канады Аниты Ананд сказано о том, что введены дополнительные санкции в отношении России в связи с конфликтом в Украине, и попавшие в санкционный список связаны с производством беспилотников в России.

    Канада Россия санкции
    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiya siyahısını genişləndirib

